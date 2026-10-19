"Ми розбиті горем": Сінді Кроуфорд вперше перервала мовчання після смерті 27-річного сина

Супермодель Сінді Кроуфорд вперше вийшла на зв'язок через місяць після втрати свого єдиного сина Преслі Гербера. Зірка опублікувала зворушливе чорно-біле фото сина з крилами та поділилася щемливими словами від імені всієї родини.

Сінді поділилася болем, який зараз переживає її сім'я, та подякувала всім за підтримку та теплі слова у цей надзвичайно складний період. Пост вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Модель зазначила, що вони відчувають безмежну вдячність за ті 27 років, які Преслі був частиною їхнього життя.

Ми розбиті горем через втрату нашого улюбленого сина й брата. Він – добра й прекрасна душа, яка любила і яку любили, і так буде завжди,

– написала Сінді Кроуфорд.

Зіркова мама додала, що неймовірно пишається тим, якою людиною був її син. За її словами, він ставився до світу з добротою та щирістю, ніколи не боячись показувати власну вразливість.

До нової зустрічі, наш любий хлопчику. Ми любитимемо тебе вічно. Мама, тато та Кая,

– завершила своє звернення супермодель.

Преслі Гербер / Фото з інстаграм-сторінки Сінді Кроуфорд

Преслі Гербер пішов із життя 20 вересня у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці. Кілька днів тому зіркові батьки вперше вийшли на публіку після трагедії, намагаючись підтримати одне одного під час прогулянки в Малібу.