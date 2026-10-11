Подружжя помітили під час мовчазної прогулянки узбережжям Малібу, де вони трималися за руки, намагаючись підтримати одне одного в тяжкий період, повідомляє видання Daily Mail. Пара вирушила на узбережжя Zuma Beach у Каліфорнії через три тижні після трагічних подій.

Для виходу зіркові батьки обрали стриманий повсякденний одяг та бейсболки, намагаючись не привертати до себе зайвої уваги та зосереджуючись на підтримці одне одного. Очі Кроуфорд були сховані за великими темними сонцезахисними окулярами.

Ренді Гербер ніжно тримав дружину за руку, поки вони гуляли і дихали морським повітрям у районі, який став для них домівкою ще десятиліття тому.

Напередодні їхнього виходу, близький друг родини, актор Джордж Клуні, який був дуже прив'язаний до хлопця, висловив свої співчуття під час благодійного заходу в Лондоні. Він зазначив, що цей біль торкнувся кожного в їхньому колі.

Чесно кажучи, це одна з найжахливіших речей, які траплялися з нашою родиною,

– поділився Клуні.

За інформацією інсайдерів, Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд переживають своє горе не самі. Джордж та Амаль Клуні одразу прибули до Лос-Анджелеса, аби підтримати друзів й допомогти їм з організаційними клопотами. Батьки вже провели кремацію сина та залишили прах у своєму маєтку.

В мережі зʼявилось відео, як минули останні години життя Преслі Гербера, втрату якого оплакують і батьки, і його знамениті друзі.