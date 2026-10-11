Супругов заметили во время тихой прогулки по побережью Малибу, где они держались за руки, пытаясь поддержать друг друга в этот тяжелый период, сообщает издание Daily Mail. Пара отправилась на побережье Зума-Бич в Калифорнии через три недели после трагических событий.

Для прогулки звездные родители выбрали сдержанную повседневную одежду и бейсболки, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания и сосредоточившись на поддержке друг друга. Глаза Кроуфорд были скрыты за большими темными солнцезащитными очками.

Рэнди Гербер нежно держал жену за руку, пока они гуляли и вдыхали морской воздух в районе, который стал для них домом еще десять лет назад.

Накануне их выхода близкий друг семьи, актер Джордж Клуни, который был очень привязан к парню, выразил свои соболезнования во время благотворительного мероприятия в Лондоне. Он отметил, что эта боль коснулась каждого в их кругу.

Честно говоря, это одно из самых ужасных событий, которые случались с нашей семьей,

– поделился Клуни.

По информации инсайдеров, Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд переживают свое горе не одни. Джордж и Амаль Клуни сразу же прибыли в Лос-Анджелес, чтобы поддержать друзей и помочь им с организационными хлопотами. Родители уже провели кремацию сына и оставили прах в своем поместье.

В сети появилось видео, как прошли последние часы жизни Пресли Гербера, потерю которого оплакивают и родители, и его знаменитые друзья.