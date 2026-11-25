Донька 47-річної учасниці "Голосу країни-14" Оксани Петрової публічно заступилася за матір після скандалу навколо виконання пісні, згенерованої штучним інтелектом.

Дівчина в соцмережах заявила, що композицію для сліпих прослуховувань обирали продюсери шоу, а сама вокалістка не заслуговує на хвилю критики в мережі, передає 24 Канал.

Єлизавета обурилася реакцією глядачів і закликала аудиторію критичніше ставитися до телевізійних шоу. За її словами, вийти на велику сцену та витримати подальші обговорення – це вже неабияке досягнення.

Люди, ви дійсно досі вірите і довіряєте телебаченню? Моя мама не заслуговує на весь той хейт, і я дійсно пишаюсь нею,

– написала донька конкурсантки в Threads.

У коментарях один із користувачів зауважив, що критика стосується не самої вокалістки, а популяризації штучного інтелекту в сучасній музичній індустрії. На це дівчина відповіла, що глядачі не фільтрують свої емоції й звинувачують у виборі треку саме її матір, навіть називаючи жінку поганим викладачем.

Донька учасниці "Голосу країни" розкрила правду про скандал із ШІ-піснею / Скриншоти з інстаграму та Threads

Нагадаємо, що виступ конкурсантки спровокував палку дискусію серед зіркових наставників шоу. Артем Пивоваров висловив негативну позицію щодо використання нейромереж у творчості, наголосивши, що не збирається толерувати ШІ-музику. Його позицію підтримала Тіна Кароль. Водночас Наталія Могилевська зазначила, що технології розвиваються й це нова реальність, хоча жоден із наставників до вокалістки крісло так і не розвернув.

Оксана Петрова виступила на "Голосі країни-14" з піснею "Червоний мак": дивіться відео онлайн

До слова, цього сезону свої сили на сліпих прослуховуваннях також спробувала 19-річна Марія Данілова, яка є онучкою колишнього секретаря РНБО.