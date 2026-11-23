Жінка заспівала пісню "Червоний мак", яку згенерував штучний інтелект. Артем Пивоваров і Тіна Кароль такий вибір розкритикували, а от Наталія Могилевська стала на захист учасниці, передає 24 Канал.

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Пивоваров емоційно виступив проти треків від нейромереж і прямо звернувся до вокалістки.

Ох, Оксано… Не знаю, чи хочете ви чути від мене це, чи ні… Що стосується вибору пісні… Невже серед усіх найкрасивіших українських пісень, пісень світу не знайшлося пісні, яка б пасувала вашому образу, яку створила людина, а не штучний інтелект?– висловився співак.

Артем Пивоваров / Фото з фейсбуку співака

Наталія Могилевська з колегою не погодилася і похвалила харків'янку за те, що та не боїться експериментів.

Ви набралися сміливості показати свій талант, свою сучасність. Людина співає пісню штучного інтелекту. Вона сучасна!– заявила зірка.

Після цього між артистами почалася суперечка. Пивоваров поцікавився, що ж у цьому "сучасного", і нагадав: в Австрії музику від ШІ взагалі заборонили на стримінгах, а в Україні вона чомусь збирає мільйони прослуховувань.

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Я не вважаю, що це треба толерувати. Це не про сучасність!– обурився музикант.

До розмови долучилася і Тіна Кароль. Вона підтримала Артема та пояснила, що ШІ-треки взагалі не розраховані на живий людський голос, тому учасниці було важко показати свій вокал.

Співайте те, що пише людина. Тим більше, що в Україні так багато авторів! Не вийшло заспівати вам цю пісню, я вже як співачка зараз скажу, бо вона не створена для того, щоб людина її заспівала– підкреслила Тіна.

Попри це, Могилевська своєї думки не змінила.

Судді "Голосу країни-14" посперечались через ШІ-трек: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно на сцені шоу виступила інша викладачка вокалу – Олена Українець. Їй вдалося розвернути відразу трьох суддів.