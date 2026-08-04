Скандал із треком Анни Трінчер: чому співзасновник МУЗВАР пішов до поліції писати заяву

Гучна історія навколо пісні "Маргарита" співачки Анни Трінчер продовжує набирати обертів: поки команда артистки намагається зам'яти скандал із російським композитором, журналісти заявляють про прямі загрози, заяву до поліції та повний блок у соцмережах.

Співзасновник музичного видання МУЗВАР Олексій Донцов розкрив усі деталі резонансного конфлікту в інтервʼю Аліні Доротюк. Усе почалося після того, як редакція оприлюднила інформацію про російський слід у треку: музику до нього написав уродженець Донецька Володимир Курто, який відомий своєю співпрацею з російськими путіністами.

Щойно журналісти дали зрозуміти PR-агенції співачки, що готують матеріал до публікації, на адресу редакції посипалися погрози в Telegram та залякування наживо.

Погрози / колаж stopcor

За словами Донцова, після того як знайомий попередив його про те, що редакторів "замовили", він одразу написав офіційну заяву до поліції. Ба більше, у команді виконавиці почали поширювати безпідставні звинувачення про нібито вимагання грошей за мовчання.

Олексій Донцов / скриншот з відео

Попри спроби представників NAME PR організувати особисту зустріч, у МУЗВАРі відмовилися від прямого контакту, наполягаючи на листуванні через побоювання провокацій та підстав, адже один із засновників є військовослужбовцем, а інший – державним службовцем.

Анна Трінчер / фото з інстаграму

Наразі співачка заблокувала всю команду видання в Instagram, а подана заява досі залишається відкрита в правоохоронних органах. Головним парадоксом у цій ситуації медійники називають те, що після розголосу команда Анни Трінчер просто змінила офіційних авторів пісні "Маргарита".

Однак Анна Трінчер продовжує наповнювати своє життя щасливими моментами, а у власний день народження вона зробила коштовний подарунок найріднішій людині, презентувавши мамі люксове авто.

