Видання МУЗВАР опублікувало розслідування, в якому розкрило деталі створення популярної композиції Анни Трінчер "Маргарита". За їхніми даними, автором музики є уродженець Донецька Володимир Курто, який живе в Москві та продовжує співпрацювати з російськими артистами, зокрема був керівником студії путініста Григорія Лепса.

Хто є автором музики

Згідно з розслідуванням видання МУЗВАР, музику до пісні написав уродженець Донецька Володимир Курто. Журналісти з'ясували, що чоловік вже багато років проживає в Москві, де свого часу працював керівником студії путініста Григорія Лепса та створював композиції для російських артистів.

Володимир Курто співпраці / фото Музвар

Навіть після початку повномасштабного вторгнення Курто не припинив діяльність на території країни-агресорки та продовжує працювати над російськими музичними проєктами.

Інстаграм Володимира Курто / фото Музвар

Що відповіла команда Анни Трінчер

Після звернення журналістів представники співачки надали розгорнутий офіційний коментар. У команді пояснили, що Анна придбала права на пісню "Маргарита" ще у 2021 році в українського правовласника. За їхніми словами, на момент укладання угоди у відкритих джерелах зазначалося, що автор є громадянином України та проживає на її території.

Представники артистки наголосили, що вона не була особисто знайома з автором, не мала з ним жодного контакту і не співпрацювала напряму.

Анна ніколи не придбала б цю пісню, якби на той момент було відомо, що її автор пов'язаний із Росією або співпрацює з російською музичною індустрією. Станом на сьогодні композицію було суттєво перероблено. Від початкової версії залишився лише незначний відсоток. Водночас ми усвідомлюємо, що цей факт сам по собі не скасовує запитань, які могли виникнути у наших слухачів,

– йдеться у відповіді команди.

Також у пресслужбі додали, що їхня позиція залишається незмінною: вони підтримують і створюють виключно український контент та планують надалі максимально відповідально ставитися до перевірки авторів.

Раптова зміна кредитів

Попри пояснення команди, журналісти звернули увагу на дивний збіг. Після їхнього запиту інформацію на стримінгових платформах поспішно змінили. Замість Володимира Курто автором музики раптом був вказаний Сергій Назаров – діловий партнер продюсера Анни Трінчер.

Заміна автора музики / фото Музвар

Блокування комунікації та погрози

Найбільшого резонансу набули події, що розгорнулися паралельно. Спочатку PR-агенція, яка співпрацює з Трінчер, обмежила журналістам комунікацію з іншими своїми артистами (зокрема, зі співачкою KOLA).

А згодом, напередодні виходу матеріалу, на адресу редакції почали надходити анонімні повідомлення з пропозиціями "діджитал-хабаря" та відвертими погрозами розправи, якщо розслідування буде опубліковано. Наразі журналісти вже передали всі наявні скриншоти та аудіозаписи шантажу до правоохоронних органів для надання правової оцінки.

Погрози / колаж stopcor

До речі, Трінчер чесно зізналася, чи спілкується зі зрадницею Василенко, з якою знімалась у серіалі "Школа".