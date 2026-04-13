Трінчер прокоментувала стосунки з Василенко в інтерв'ю проєкту "Тур зірками". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс сьогодні, 13 квітня.
Анна Трінчер пригадала, що востаннє спілкувалась з Лізою Василенко перед її від'їздом у Москву. Тоді модель прийшла до співачки, аби попросити вибачення.
Це була наша остання розмова. Більше ми не бачилися, не чулися, не розмовляли ніколи в житті. Наша історія закінчилась у той момент. Вона попросила вибачення, гештальт закритий був і наразі не підтримуємо (зв'язок – 24 Канал). Це просто не моя людина,
– сказала Трінчер.
Нагадаємо, нещодавно Ліза стала гостею подкасту Василя Тимошенка. В розмові, яка вийшла на три години, модель згадала, як засмутила Анну. Річ у тім, що Василенко не прийшла на зйомки кліпу на пісню "Школа", в якому брали участь актори серіалу. Зараз модель вважає, що вчинила "по-скотськи".
Але я попросила вибачення перед тим, як виїжджала у Москву,
– зауважила вона.
Василенко розповіла, що зустрілась у Києві ще одного актора серіалу "Школа" – Богдана Осадчука, з яким колись зустрічалася Трінчер, і попросила у нього номер співачки.
Ліза зателефонувала Анні й запитала, чи можна приїхати до неї, щоб поговорити.
Я приїхала, вона мене впустила, ми чудово поговорили. Ми поплакали, я перепросила у неї. Мені здавалось, що на той момент для неї це було важливо.
– поділилась Василенко.
Що відомо про позицію Лізи Василенко?
Ліза Василенко народилася у Дніпрі, проте згодом поїхала будувати кар'єру до Москви.
У 2021 році зірка серіалу "Школа" дала інтерв'ю, в якому прозвучала скандальна фраза: "Коли зі мною стається якась х*рня, я завжди думаю: все одно краще здохнути тут, ніж в Україні", через яку її розкритикували. Крім того, війну Росії проти України Василенко назвала "сваркою".
Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Ліза перебувала у Москві. Акторка висвітлювала війну в інстаграмі, виходила на мітинги "Нет войне", а потім виїхала за кордон.
Згодом Василенко попросила вибачення в українців за свої скандальні слова, проте з часом перестала згадувати про війну на Батьківщині. Модель продовжувала знімати відео під російські треки, розважатися з "хорошими росіянами" й навіть зустрічалася з репером Моргенштерном.
У подкасті Василя Тимошенка Ліза зізналась, що шкодує про свій переїзд до Росії, і що сумує за рідним містом, але й далі замовчує війну та спілкується російською мовою.