Тринчер прокомментировала отношения с Василенко в интервью проекту "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс сегодня, 13 апреля.

Анна Тринчер вспомнила, что последний раз общалась с Лизой Василенко перед ее отъездом в Москву. Тогда модель пришла к певице, чтобы попросить прощения.

Это был наш последний разговор. Больше мы не виделись, не слышались, не разговаривали никогда в жизни. Наша история закончилась в тот момент. Она попросила прощения, гештальт закрыт был и сейчас не поддерживаем (связь – 24 Канал). Это просто не мой человек,

– сказала Тринчер.

Напомним, недавно Лиза стала гостьей подкаста Василия Тимошенко. В разговоре, который вышел на три часа, модель вспомнила, как расстроила Анну. Дело в том, что Василенко не пришла на съемки клипа на песню "Школа", в котором участвовали актеры сериала. Сейчас модель считает, что поступила "по-скотски".

Но я попросила прощения перед тем, как выезжала в Москву,

– отметила она.

Василенко рассказала, что встретила в Киеве еще одного актера сериала "Школа" – Богдана Осадчука, с которым когда-то встречалась Тринчер, и попросила у него номер певицы.

Лиза позвонила Анне и спросила, можно ли приехать к ней, чтобы поговорить.

Я приехала, она меня впустила, мы прекрасно поговорили. Мы поплакали, я извинилась перед ней. Мне казалось, что на тот момент для нее это было важно.

– поделилась Василенко.

