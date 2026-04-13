Тринчер прокомментировала отношения с Василенко в интервью проекту "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс сегодня, 13 апреля.
Анна Тринчер вспомнила, что последний раз общалась с Лизой Василенко перед ее отъездом в Москву. Тогда модель пришла к певице, чтобы попросить прощения.
Это был наш последний разговор. Больше мы не виделись, не слышались, не разговаривали никогда в жизни. Наша история закончилась в тот момент. Она попросила прощения, гештальт закрыт был и сейчас не поддерживаем (связь – 24 Канал). Это просто не мой человек,
– сказала Тринчер.
Напомним, недавно Лиза стала гостьей подкаста Василия Тимошенко. В разговоре, который вышел на три часа, модель вспомнила, как расстроила Анну. Дело в том, что Василенко не пришла на съемки клипа на песню "Школа", в котором участвовали актеры сериала. Сейчас модель считает, что поступила "по-скотски".
Но я попросила прощения перед тем, как выезжала в Москву,
– отметила она.
Василенко рассказала, что встретила в Киеве еще одного актера сериала "Школа" – Богдана Осадчука, с которым когда-то встречалась Тринчер, и попросила у него номер певицы.
Лиза позвонила Анне и спросила, можно ли приехать к ней, чтобы поговорить.
Я приехала, она меня впустила, мы прекрасно поговорили. Мы поплакали, я извинилась перед ней. Мне казалось, что на тот момент для нее это было важно.
– поделилась Василенко.
Что известно о позиции Лизы Василенко?
Лиза Василенко родилась в Днепре, однако впоследствии поехала строить карьеру в Москву.
В 2021 году звезда сериала "Школа" дала интервью, в котором прозвучала скандальная фраза: "Когда со мной происходит какая-то х*рня, я всегда думаю: все равно лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", из-за которой ее раскритиковали. Кроме того, войну России против Украины Василенко назвала "ссорой".
Когда началось полномасштабное вторжение, Лиза находилась в Москве. Актриса освещала войну в инстаграме, выходила на митинги "Нет войне", а потом уехала за границу.
Впоследствии Василенко извинилась у украинцев за свои скандальные слова, однако со временем перестала вспоминать о войне на Родине. Модель продолжала снимать видео под российские треки, развлекаться с "хорошими русскими" и даже встречалась с рэпером Моргенштерном.
В подкасте Василия Тимошенко Лиза призналась, что жалеет о своем переезде в Россию, и что скучает по родному городу, но и дальше замалчивает войну и общается на русском языке.