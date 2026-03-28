Однако на этом сюрпризы не закончились. Певица также спела трек "Смарагдове небо" артиста DREVO, о чем рассказала на своей странице в инстаграмі.
Анна поделилась видео, где вместе с залом исполняет эту песню, и отметила, что получила разрешение от DREVO на такое исполнение.
Это было очень круто,
– прокомментировала одна из посетительниц концерта.
Анна Тринчер перепела "Смарагдове небо" DREVO на концерте во Львове: смотрите видео онлайн
Кстати, ранее "Смарагдове небо" на своем концерте во Львове также исполнил Женя Галич. Об этом писали в телеграмм-канале Show must go on.
Что известно о песне "Смарагдове небо"?
- Исполнителем хита является украинский певец DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук.
- На музыкальной премии Muzvar Awards 2025 композиция "Смарагдове небо" получила награду как лучшая новая песня, а сам DREVO одержал победу в категории "Лучшие новые имена поп-музыки".
- К тому же, в декабре 2025 года Apple Music опубликовал список самых популярных треков года в Украине, где DREVO занял второе место именно с этой композицией.
- На момент написания материала видеоклип на ютуб собрал более 45 миллионов просмотров. Стоимость производства видео была нулевой – весь проект базировался на идее и энтузиазме команды. DREVO предположил, что именно благодаря этому результат получился таким искренним и мощным.