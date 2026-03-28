Однак на цьому сюрпризи не завершилися. Співачка також заспівала трек "Смарагдове небо" артиста DREVO, про що розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Анна поділилася відео, де разом із залом виконує цю пісню, і зазначила, що отримала дозвіл від DREVO на таке виконання.
Це було дуже круто,
– прокоментувала одна з відвідувачок концерту.
До речі, раніше "Смарагдове небо" на своєму концерті у Львові також виконав Женя Галич. Про це писали в телеграм-каналі Show must go on.
Що відомо про пісню "Смарагдове небо"?
- Виконавцем хіта є український співак DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук.
- На музичній премії Muzvar Awards 2025 композиція "Смарагдове небо" отримала нагороду як найкраща нова пісня, а сам DREVO здобув перемогу у категорії "Найкращі нові імена поп-музики".
- До того ж, у грудні 2025 року Apple Music опублікував список найпопулярніших треків року в Україні, де DREVO посів друге місце саме з цією композицією.
- На момент написання матеріалу відеокліп на ютуб зібрав понад 45 мільйонів переглядів. Вартість виробництва відео була нульовою – весь проєкт базувався на ідеї та ентузіазмі команди. DREVO припустив, що саме завдяки цьому результат вийшов таким щирим і потужним.