Їх не могли терпіти за кадром: українські зірки, які мали конфлікти з колегами

На екрані – щирі усмішки, обійми та атмосфера великої дружної родини. А щойно камери вимикаються, починається зовсім інше шоу. Іноді з образами, гучними сварками та бажанням більше ніколи не бачити колегу.

24 Канал зібрав історії п'яти українських знаменитостей, чия співпраця з колегами супроводжувалася конфліктами. Щоправда, не всі сварки означали справжню ворожнечу, а деякі зірки згодом навіть помирилися.

Олексій Кирющенко



Олексій Кирющенко / Фото Детектор Медіа



Режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кирющенко, за словами актора Дмитра Оскіна, мав настільки непростий характер, що робота з ним іноді перетворювалася на справжнє випробування.

Оскін зізнався, що режисер міг різко висловлюватися, сваритися та принижувати акторів. Якось він навіть розкритикував гру народної артистки України просто перед колегами.

Сам Оскін розповів, що іноді настільки не хотів зустрічатися з Кирющенком, що новина про черговий знімальний день зовсім його не тішила.

За словами актора, режисер поводився стриманіше лише з Володимиром Горянським і Станіславом Бокланом.

Сергій Притула



Сергій Притула / Фото з Інстаграму



З Лесею Нікітюк Сергій Притула роками жартував перед камерами. Але одного разу жарти ледь не закінчилися зривом зйомок.

Нікітюк розповідала, що під час запису "Хто зверху?" почала емоційно обурюватися поведінкою одного з учасників. Проблема полягала в тому, що мікрофон ведучої залишився увімкненим. Притула почув її слова та вирішив, що критика адресована саме йому.

Ображений телеведучий зачинився у гримерці та заявив, що не вийде звідти. На щастя, непорозуміння швидко владнали.

Водночас Нікітюк наголошувала, що вони з Притулою дружать, тож цей випадок радше курйоз, ніж свідчення нестерпного характеру.

Микола Тищенко



Микола Тищенко / Фото з Інстаграму



У серпні 2025 року Ектор Хіменес-Браво розповів, що працювати з Миколою Тищенком на «МастерШефі» було надзвичайно складно.

За словами шеф-кухаря, Тищенко мав важкий характер і погано ставився до персоналу. Ектор неодноразово скаржився продюсерам, однак не ставив ультиматумів щодо звільнення колеги.

Зрештою Тищенко залишив проєкт. Сьогодні колишні колеги не підтримують спілкування.

Оля Полякова



Оля Полякова / Фотоз Інстаграму



Зірка "Ліги сміху" Олександр Степаненко у 2025 році зізнався, що найважче йому було працювати саме з Олею Поляковою.

За його словами, співачка могла спочатку сміятися зі сценарію, над яким команда працювала два тижні, а потім раптово заявити, що жарти невдалі.

Одного разу Степаненко не витримав і різко відповів артистці, пояснивши, що вона не повинна вказувати професійним комікам, як писати жарти.

Ілона Гвоздьова



Ілона Гвоздьова / Фото з Інстаграму



У 2021 році хореографиня Ілона Гвоздьова опинилася в центрі гучного конфлікту на «Танцях з зірками».

Спочатку вона розкритикувала професійні здібності танцівниці Єлизавети Русіної, яка виступала в парі з MELOVIN. А згодом продюсери вирішили об'єднати всіх трьох для спільного номера.

І тут почалося найцікавіше. MELOVIN заявив, що працювати з Гвоздьовою було надзвичайно складно. За його словами, пара навіть чекала на хореографиню шість годин.

Ілона відповіла власними звинуваченнями: стверджувала, що співак і його партнерка недостатньо серйозно ставилися до репетицій. Обидві сторони публічно сперечалися, а конфлікт не закінчився навіть після спільного виступу.

Раніше 24 Канал розповідав про найкоротші шлюби українських знаменитостей, які розпалися майже одразу після весілля. Хто з зірок так і не встиг насолодитися подружнім життям та чому велике кохання закінчилося гучним розлученням?



