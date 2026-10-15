Хтось не витримав сімейного побуту, комусь завадили ревнощі, а дехто просто зрозумів, що обрав не ту людину. 24 Канал вже розповідав про зіркові пари, які разом вже понад 20 років, а зараз зібрав історії українських знаменитостей, чиї шлюби не протрималися навіть року.

Аліна Гросу та Олександр Комков – близько 6 місяців



Аліна Гросу та Олександр Комков / Фото соцмережі



У червні 2019 року Аліна Гросу влаштувала розкішне весілля з бізнесменом Олександром Комковим в Італії. Святкування на старовинній віллі у Вероні обійшлося батькам співачки приблизно у 100 тисяч євро. Здавалося, казкове життя забезпечене, але вже через пів року романтика закінчилася.

За словами артистки, у грудні чоловік несподівано запропонував їй пожити окремо. Згодом Гросу зізнавалася, що у стосунках виникали фінансові непорозуміння, адже вона заробляла більше за обранця.

Про розрив співачка публічно розповіла лише у вересні 2020 року. Виходить, весілля за 100 тисяч євро ще не гарантує навіть першої річниці шлюбу.

Олександр Кривошапко та Тетяна Денисова – 6 місяців



Олександр Кривошапко та Тетяна Денисова / Фото відкриті джерела



Історія кохання учасника "Х-фактора" Олександра Кривошапка та хореографині Тетяни Денисової свого часу нагадувала справжній телесеріал.

Пара познайомилася на талант-шоу, а у травні 2011 року закохані одружилися. Попри 12-річну різницю у віці, вони сподівалися побудувати міцну родину. Однак уже за пів року шлюб розпався.

Стосунки супроводжувалися сварками та ревнощами. Згодом Кривошапко відверто розповідав про конфлікти з колишньою дружиною. І хоча на сцені співак звик до драматичних виступів, сімейна драма виявилася значно складнішою.

Наталія Могилевська та Дмитро Чалий – 11 місяців



Наталія Могилевська та Дмитро Чалий / Фото VIVA



У 2004 році Наталія Могилевська вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Чалого. Пишне весілля, зіркові гості та романтична подорож до Парижа – здавалося, співачка нарешті знайшла своє щастя.

Однак казка завершилася буквально за крок до першої річниці. Подружжя розлучилося після 11 місяців шлюбу.

Згодом Могилевська пояснювала, що причиною стали різні погляди на життя та відсутність взаєморозуміння. За словами артистки, у складний період вона не відчувала достатньої підтримки від чоловіка.

Володимир Борисенко та Лавіка – кілька місяців



Володимир Борисенко та Лавіка / Фото відкриті джерела



Колишній учасник "Фабрики зірок" Володимир Борисенко та співачка Лавіка, справжнє ім'я якої Любов Юнак, одружилися у 2018 році.

Закохані намагалися не афішувати весілля, однак у жовтні журналісти все ж дізналися про одруження артистів. І тут найцікавіше: поки прихильники вітали молодят, їхні стосунки вже добігали кінця.

Як з'ясувалося згодом, 30 жовтня 2018 року пара подала на розлучення. Публічно про це артисти повідомили лише у березні 2019-го.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко – 11 місяців



Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко / Фото з Інстаграму



У липні 2021 року зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк одружився з візажисткою Тіною Антоненко. Романтичне весілля відбулося в Карпатах, а фотографії щасливої пари розчулили прихильників.

Однак уже в червні 2022 року подружжя повідомило про розрив. Разом вони були близько чотирьох років, але офіційний шлюб протримався лише 11 місяців.

Згодом актор пояснив, що вони з Тіною намагалися уникати конфліктів, замовчували проблеми та поступово зрозуміли, наскільки різними є їхні погляди на життя.

Слава Камінська та бізнесмен Євген – близько року



Слава Камінська та бізнесмен Євген / Фото відкриті джерела



Мало хто пам'ятає, що до шлюбу з пластичним хірургом Едгаром Камінським зірка гурту "НеАнгели" вже була заміжня.

У червні 2012 року Слава одружилася з київським бізнесменом Євгеном. Однак уже приблизно за рік подружжя розлучилося.

Згодом артистка зізналася, що її почуття до чоловіка згасли. За словами співачки, вона не хотіла обманювати Євгена, тому вирішила поставити крапку в стосунках.

Микола Тищенко та Ірина Журавська – близько року



Микола Тищенко та Ірина Журавська / Фото відкриті джерела



У вересні 2010 року ресторатор і майбутній телеведучий Микола Тищенко одружився з переможницею конкурсу "Міс Україна – 2008" Іриною Журавською.

Пара влаштувала красиве весілля на березі Дніпра. Однак сімейне щастя виявилося нетривалим, і вже у 2011 році подружжя розлучилося.

Деякі видання називають тривалість шлюбу шість місяців, інші – близько року. Тому для статті краще зазначити, що він тривав недовго, без точної кількості місяців.

Анна Трінчер та Олександр Волошин – 1 рік і 2 місяці



Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото jetsetter



У вересні 2022 року співачка Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Молодята активно демонстрували своє щастя в соцмережах, записували спільні відео та ділилися подробицями сімейного життя.

Однак уже за кілька місяців подружжя почало переживати кризу. Закохані навіть зверталися до сімейного психотерапевта, але це не врятувало стосунків.

У листопаді 2023 року пара оголосила про розлучення. Виходить, глядачі встигли побачити не лише весілля, а й фінал цієї любовної історії – майже як у реаліті-шоу.

Раніше 24 Канал уже розповідав про зіркові пари з великою різницею у віці, які доводять, що кохання не надто переймається цифрами в паспорті.