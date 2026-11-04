З фатою та коктейлями: SKYLERR показала, як відірвалася з подругами перед весіллям

Співачка SKYLERR поділилася кадрами вечірки з подругами напередодні весілля з адвокатом Євгеном Проніним. Артистка приміряла фату, танцювала й позувала з тематичними кульками, але назвала ці посиденьки лише репетицією дівич-вечора.

Фото та відео виконавиця опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. Для зустрічі з подругами SKYLERR обрала білий асиметричний топ із зображеннями птахів, широкі джинси та білі туфлі. Святкового настрою образу додавали фата й блискучий обруч із написом Bride.

Відбулась маленька репетиція дівич-вечора. Мої

– підписала кадри співачка.

На світлинах Валерія усміхається та обіймається з подругами на тлі білих і сріблястих кульок. Серед прикрас була велика кулька у формі каблучки, а ще одна – з перекресленим прізвищем Кудрявець і написом "Проніна".

Судячи з опублікованих кадрів, компанія встигла й потанцювати. На одному з відео артистка з’явилася в рожевому ковбойському капелюсі зі сріблястим декором, залишивши фату.

Окремо SKYLERR показала незвичну подачу напоїв: коктейлі принесли в маленьких рожевих ванночках із ляльками та декором, схожим на піну. Поруч на столі стояли порції картоплі фрі із соусом.

SKYLERR на вечірці перед весіллям / фото skylerr_official

Під дописом одна з користувачок залишила коментар, який заінтригував щодо наступного святкування.

Вже не можу дочекатися завтра

– написала вона.

Коментар / скриншот з інстаграму skylerr_official

Можливо, йдеться про весілля або сам дівич-вечір. Утім, із цього коментаря не можна достеменно визначити, яку саме подію мають на увазі.

До речі, SKYLERR та Євген Пронін уже офіційно стали чоловіком і дружиною – пара зареєструвала шлюб 1 листопада. Для церемонії співачка обрала білу сукню з глибоким вирізом і відкритою спиною, а адвокат – чорний смокінг, білу сорочку та метелик. Молодята поділилися першими фото з розпису й повідомили, що попереду ще весільне святкування.



