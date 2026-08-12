SKYLERR замилувала мережу палкими поцілунками та романтикою зі своїм коханим Євгеном Проніним

Співачка SKYLERR (справжнє ім'я – Валерія Кудрявець) привідкрила завісу особистого життя. Виконавиця показала нові спільні кадри зі своїм обранцем, керуючим партнером юридичної фірми Євгеном Проніним.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію знімків, на яких продемонструвала спільний побут та відпочинок з коханим. Свою публікацію знаменитість підписала доволі лаконічно: "Такі ми".

На оприлюднених світлинах пара позує у ліфті, де Євген ніжно цілує Валерію, яка одягнена у рожеву сукню та тримає букет квітів. Також закохані поділилися атмосферними кадрами зі спільного відпочинку в Карпатах, позуючи на дерев'яному балконі на тлі гір під час заходу сонця. Крім того, співачка показала драйвову поїздку на мотоциклі та стильні повсякденні образи обранця, сфотографувавши його біля автомобіля Porsche.

SKYLERR та Євген Пронін / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Євген Пронін раніше перебував у тривалих стосунках з відомою інтерв'юеркою та блогеркою Раміною Есхакзай. Пара була разом протягом п'яти років і навіть планувала весілля, проте згодом оголосила про розрив та скасувала заручини.

Про свій новий роман SKYLERR та Пронін офіційно повідомили прихильникам у новорічну ніч. Відтоді закохані не приховують своїх почуттів. У недавньому спільному інтерв'ю вони зізналися, що вже вважають одне одного сім'єю, обговорюють спільне майбутнє і навіть піднімали тему шлюбного контракту. Сама ж Валерія не приховує, що мріє про несподівану пропозицію руки та серця.

Ілона Гвоздьова разом із коханим уперше за п'ять років вирушила у відпустку на море і показала, як проводить час із чоловіком Іваном Хомʼячуком.

