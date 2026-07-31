Про поїздку танцівниця розповіла на своїй офіційній сторінці в інстаграмі, де показала кадри з Болгарії. Саме там подружжя вирішило перезавантажитись.

На узбережжі Чорного моря Ілона Гвоздьова не приховує радості від того, що їй вдалося побути поруч із чоловіком у спокійній атмосфері. За її словами, для Івана Хом'ячука ця поїздка стала особливо бажаною, адже він не був на морі від початку повномасштабної війни.

Перше відпустка з чоловіком за 5 років. Він не бачив моря з початку війни. Кожен день радіє як дитя, а я просто кайфую від того, що йому добре,

– зазначила Ілона Гвоздьова.

Окрім кадрів на пляжі, зірка поділилася й роздумами про їхні стосунки. Вона зізналася, що спільні спогади ще більше нагадують їй, наскільки цінним є їхній союз і як важливо, що вони доповнюють одне одного.

Інколи я думаю, за що саме я його люблю?! А коли дивлюся ці відео – розумію, що не за що, а просто тому що з ним. В нього є те, чого мені інколи не вистачає і наш дует доповнює нашу спільну картину життя і кожному додає тих фарб, щоб світити разом,

– поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з чоловіком на відпочинку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Додамо, що історія кохання Ілони та Івана триває вже 17 років. У шлюбі подружжя виховує двох дітей – доньку Валерію та сина Домініка.

Як раніше розповідала хореографка, до великої війни її чоловік працював у сфері кейтерингу, однак після початку повномасштабного вторгнення його життя змінилося. Зараз він служить у лавах Збройних сил України та працює на критично важливій військовій інфраструктурі.

До речі, також уперше за час повномасштабної війни сімейну відпустку влаштувала телеведуча Маша Єфросиніна, яка вирушила відпочивати разом із чоловіком і дітьми.