О поездке танцовщица рассказала на своей официальной странице в инстаграме, где опубликовала снимки из Болгарии. Именно там супруги решили отдохнуть и перезагрузиться.

На побережье Черного моря Илона Гвоздева не скрывает радости от того, что ей удалось побыть рядом с мужем в спокойной обстановке. По ее словам, для Ивана Хомьячука эта поездка стала особенно желанной, ведь он не был на море с начала полномасштабной войны.

Первый отпуск с мужем за 5 лет. Он не видел моря с начала войны. Каждый день радуется как ребенок, а я просто кайфую от того, что ему хорошо,

– отметила Илона Гвоздева.

Помимо снимков на пляже, звезда поделилась и размышлениями об их отношениях. Она призналась, что общие воспоминания еще больше напоминают ей, насколько ценен их союз и как важно, что они дополняют друг друга.

Иногда я думаю: почему же я его люблю?! А когда смотрю эти видео – понимаю, что не за что, а просто потому, что он рядом. В нем есть то, чего мне иногда не хватает, и наш дуэт дополняет нашу общую картину жизни и каждому придает те краски, чтобы сиять вместе,

– поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева с мужем на отдыхе / Скриншот из инстаграма-сторис

Добавим, что история любви Илоны и Ивана длится уже 17 лет. В браке супруги воспитывают двоих детей – дочь Валерию и сына Доминика.

Как ранее рассказывала хореограф, до войны ее муж работал в сфере кейтеринга, однако после начала полномасштабного вторжения его жизнь изменилась. Сейчас он служит в рядах Вооруженных сил Украины и работает на критически важной военной инфраструктуре.

Кстати, также впервые за время полномасштабной войны семейный отпуск устроила телеведущая Маша Ефросинина, которая отправилась отдыхать вместе с мужем и детьми.