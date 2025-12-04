Це десятки тисяч доларів: скільки коштують виступи українських зірок у новорічну ніч
- Вартість виступів українських зірок у грудні варіюється від 5 000 доларів до понад 60 000 євро.
- Водночас ціни на виступи в новорічну ніч зазвичай зростають у 2-3 рази в порівнянні зі стандартними тарифами.
Настав грудень – час, коли всі починають готуватися до різдвяних та новорічних свят. Хтось планує затишні родинні застілля, інші – корпоративи чи вечірки з друзями.
Один зі способів зробити новорічну ніч справді незабутньою – запросити на свято когось з українських зірок. Щоправда, таке задоволення обійдеться не дешево. Скільки ж коштує виступ знаменитостей у новорічну ніч – пише 24 Канал.
У популярних українських івент-агентствах зазначають, що цьогоріч доволі активно бронюють артистів для виступів у новорічну ніч. Бронювання почалось ще з серпня.
Ми дізналися актуальні ціни на виступи українських зірок у грудні:
- Павло Зібров – 5 000 доларів;
- Позитив – 6 000 доларів;
- Курган і Agregat – 8 000 доларів;
- YAKTAK – 10 000 євро;
- Parfeniuk – 10 000 доларів;
- Анна Трінчер – 10 500 доларів;
- Alyona Alyona – 13 000 доларів;
- Дзідзьо – 15 000 доларів;
- KOLA – 15 000 доларів;
- Wellboy – 15 000 доларів;
- Оля Полякова – 20 000-25 000 доларів;
- Klavdia Petrivna – 25 000 євро;
- Тіна Кароль – 25 000 євро;
- Монатік – 25 000-30 000 доларів;
- Вєрка Сердючка – від 30 000 євро;
- Надя Дорофєєва – 35 000 доларів;
- Макс Барських – 50 000 євро;
- Артем Пивоваров – від 60 000 євро.
Водночас саме у новорічну ніч ціни зазвичай зростають у 2-3 рази порівняно зі стандартними тарифами.
Важливо також пам'ятати, що остаточний бюджет залежатиме від кількості гостей, обраної вами локації, технічного забезпечення, кількості артистів і додаткових активностей. Після консультації івент-агентство зазвичай складає індивідуальний кошторис, враховуючи побажання клієнта.