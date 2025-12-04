Укр Рус
4 грудня, 23:08
2

Це десятки тисяч доларів: скільки коштують виступи українських зірок у новорічну ніч

Софія Хомишин
Основні тези
  • Вартість виступів українських зірок у грудні варіюється від 5 000 доларів до понад 60 000 євро.
  • Водночас ціни на виступи в новорічну ніч зазвичай зростають у 2-3 рази в порівнянні зі стандартними тарифами.

Настав грудень – час, коли всі починають готуватися до різдвяних та новорічних свят. Хтось планує затишні родинні застілля, інші – корпоративи чи вечірки з друзями.

Один зі способів зробити новорічну ніч справді незабутньою – запросити на свято когось з українських зірок. Щоправда, таке задоволення обійдеться не дешево. Скільки ж коштує виступ знаменитостей у новорічну ніч – пише 24 Канал.

У популярних українських івент-агентствах зазначають, що цьогоріч доволі активно бронюють артистів для виступів у новорічну ніч. Бронювання почалось ще з серпня. 

Ми дізналися актуальні ціни на виступи українських зірок у грудні:

  • Павло Зібров – 5 000 доларів;
  • Позитив – 6 000 доларів;
  • Курган і Agregat – 8 000 доларів;
  • YAKTAK – 10 000 євро;
  • Parfeniuk – 10 000 доларів;
  • Анна Трінчер – 10 500 доларів;
  • Alyona Alyona – 13 000 доларів;
  • Дзідзьо – 15 000 доларів;
  • KOLA – 15 000 доларів;
  • Wellboy – 15 000 доларів;
  • Оля Полякова – 20 000-25 000 доларів;
  • Klavdia Petrivna – 25 000 євро;
  • Тіна Кароль – 25 000 євро;
  • Монатік – 25 000-30 000 доларів;
  • Вєрка Сердючка – від 30 000 євро;
  • Надя Дорофєєва – 35 000 доларів;
  • Макс Барських – 50 000 євро;
  • Артем Пивоваров – від 60 000 євро.

Водночас саме у новорічну ніч ціни зазвичай зростають у 2-3 рази порівняно зі стандартними тарифами.

Важливо також пам'ятати, що остаточний бюджет залежатиме від кількості гостей, обраної вами локації, технічного забезпечення, кількості артистів і додаткових активностей. Після консультації івент-агентство зазвичай складає індивідуальний кошторис, враховуючи побажання клієнта.