Підозра у фатальній помилці: стало відомо, чи винен рехаб у смерті сина Сінді Кроуфорд

Реабілітаційний центр виявився під підозрою у зв'язку з можливою причетністю до смерті Преслі Гербера та недбалістю під час догляду за ним. Департамент охорони здоров'я Каліфорнії завершив офіційне розслідування справи та виніс остаточне рішення.

Після раптової смерті 27-річного Преслі Гербера реабілітаційний заклад Resolutions Living стали підозрювати у можливій причетності до трагедії. Тепер стало відомо, чи справді персонал рехабу міг бути винен у смерті хлопця, пише видання Mirror.

Син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренде Гербера пішов з життя через серцевий напад, спровокований імовірним передозуванням. Трагедія сталася 20 вересня всього через день після того, як він зареєструвався в центрі підтримки тверезості Resolutions Living у Санта-Моніці.

Невдовзі після його загибелі до Департаменту охорони здоров'я Каліфорнії надійшла офіційна скарга. У зверненні порушувалося питання, чи не прийняв заклад пацієнта, який потребував значно вищого рівня медичного догляду, ніж могла надати ця установа.

Син Сінді Кроуфорд Преслі Гербер: дивіться фото

Державні інспектори розпочали перевірку закладу, щоб з'ясувати, чи не надавав він послуги, що вимагають спеціальної медичної ліцензії. За результатами розслідування жодних порушень чи недотримання вимог закону з боку Resolutions Living виявлено не було.

У Каліфорнії подібні заклади функціонують лише як середовище для підтримки тверезості після проходження лікування, тому вони не мають права проводити детоксикацію чи надавати інші медичні послуги.

Буквально напередодні своєї раптової смерті Преслі Гербер записав відео безпосередньо з приміщення цього реабілітаційного центру.