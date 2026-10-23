Подозрение в роковой ошибке: стало известно, виновен ли рехаб в смерти сына Синди Кроуфорд

После внезапной смерти 27-летнего Пресли Гербера реабилитационный центр Resolutions Living стали подозревать в возможной причастности к трагедии. Теперь стало известно, действительно ли персонал рехаба мог быть виновен в смерти парня, пишет издание Mirror.

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Сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера скончался от сердечного приступа, вызванного вероятной передозировкой. Трагедия произошла 20 сентября, всего через день после того, как он зарегистрировался в центре поддержки трезвости Resolutions Living в Санта-Монике.

Вскоре после его смерти в Департамент здравоохранения Калифорнии поступила официальная жалоба. В обращении поднимался вопрос о том, не приняло ли учреждение пациента, который нуждался в значительно более высоком уровне медицинского ухода, чем могло предоставить это учреждение.

Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер: смотрите фото

Государственные инспекторы начали проверку учреждения, чтобы выяснить, не оказывало ли оно услуги, требующие специальной медицинской лицензии. По результатам расследования никаких нарушений или несоблюдения требований закона со стороны Resolutions Living выявлено не было.

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В Калифорнии подобные учреждения функционируют исключительно как среда для поддержания трезвости после прохождения лечения, поэтому они не имеют права проводить детоксикацию или оказывать другие медицинские услуги.

Буквально накануне своей внезапной кончины Пресли Гербер снял видео непосредственно из помещения этого реабилитационного центра.