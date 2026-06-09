Колишній концертний директор Софії Ротару сказав, де зараз артистка

Керівник "Хору Верьовки" Ігор Курилів близько 20 років був директором концертних програм Софії Ротару. Диригент розповів, де живе співачка, та відповів, чи підтримує зв'язок з нею.

Подробицями Курилів поділився в інтерв'ю виданню "Главком".

Теж цікаво Переможець "Караоке на Майдані" пригадав, як виграв авто: якої умови він мав дотримуватися

Ігор Курилів розповів, що рідко спілкується з Софією Ротару. Торік чоловік не привітав співачку з днем народження, адже каже, що її не було в Україні.

Хоча з Аурікою (сестра Софії Ротару – 24 Канал) ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області, звідки родом Ротару – 24 Канал), а вона тим часом на Сицилії,

– додав Курилів.

Раніше Ауріка Ротару розповідала, що сестра живе у своєму будинку під Києвом – у Конча-Заспі, і займається садом, городом.

Соня мені казала: "Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати…". Але я відмовився,

– пригадав колишній концертний директор Ротару.

У 2014 році Курилів сказав Софії Михайлівні, що більше не їздитиме в Росію, хоча вона продовжила там виступати. Диригент стверджує, що артистка не ображалася на нього.

Я суто формально тоді оголосив, що не поїду туди більше зі зрозумілих причин. Але до цього часу вже над гастролями працювала Ольга (росіянка Ольга Коняхіна – 24 Канал), тому мені ця відмова не коштувала нічого,

– зазначив Ігор Володимирович.

Яка позиція Софії Ротару щодо війни?

Після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару засудила російську агресію проти України. Проте згодом обрала мовчазну позицію. Вона зрідка виходить на зв'язок і не дає інтерв'ю.

Ауріка Ротару запевняла, що сестра живе в Україні та переживає за українців. Ба більше, вона заявила, що в артистки є фонд, який допомагає українським військовим.

Торік журналіст Олексій Суханов стверджував, що Софія Михайлівна готується дати інтерв'ю, але наразі перебуває "не в тому стані: і душевному, і фізичному", щоб це зробити.