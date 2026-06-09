Діма Прокопов поділився, що все почалось у його рідному місці, Кам'янці-Подільському. Всі рідні закликали його взяти участь в "Караоке на Майдані", про що він розповів в інтерв'ю BLIK.ua.

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Хлопець таки наважився і здобув перемогу – тоді він виграв телевізор. Після цього Діма поїхав на півфінал у Київ. На цьому етапі він програв, але таки зміг вирватись у фінал завдяки правилу Джокера. І вже тут йому вдалося здобути перемогу та отримати в подарунок автомобіль Hyundai Accent.

Я поїздив на ній півтора року. Єдина умова контракту з "Королівським смаком" – пів року я не мав права її продавати й не мав права забирати наліпки "Королівський смак". Це їхня реклама,

– поділився співак.

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Діма Прокопов на "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Діма Прокопов додав, що ця умова його не надто бентежила. Навпаки, всі знали, що це машина, й часто робили з нею фото. Також у співака була інша автівка. Тож через 7-8 місяців він вирішив продати обидва автомобілі та придбати собі щось краще. Частину коштів Діма відклав на аранжування і перший кліп.

"Продаю їх і їдемо з татом в Берлін за BMW. Бо це була моя мрія з дитинства. Я сам назбирав, наспівав і напрацював. Вона досі у мене. Авто вже служить мені 7 років"

"Караоке на Майдані" повернулось: що відомо

Легендарне талант-шоу у 2026 році повернулося. У квітні розпочались зйомки в Києві. Проєкт оголосив про повернення заради благодійної мети – підтримки реабілітаційного центру.

Цього разу Ігор Кондратюк не є ведучим проєкту, але натомість він став креативним продюсером. Кондартюка замінив репер ХАС. який також має досвід роботи на телебаченні.