Дима Прокопов поделился, что все началось в его родном месте, Каменце-Подольском. Все родные призвали его принять участие в "Караоке на Майдане", о чем он рассказал в интервью BLIK.ua.

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Парень таки решился и одержал победу – тогда он выиграл телевизор. После этого Дима поехал на полуфинал в Киев. На этом этапе он проиграл, но таки смог вырваться в финал благодаря правилу Джокера. И уже здесь ему удалось одержать победу и получить в подарок автомобиль Hyundai Accent.

Я поездил на ней полтора года. Единственное условие контракта с "Королевским вкусом" – полгода я не имел права ее продавать и не имел права забирать наклейки "Королевский вкус". Это их реклама,

– поделился певец.

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Дима Прокопов на "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн

Дима Прокопов добавил, что это условие его не слишком смущало. Наоборот, все знали, что это машина, и часто делали с ней фото. Также у певца была другая машина. Поэтому через 7-8 месяцев он решил продать оба автомобиля и приобрести себе что-то лучше. Часть средств Дима отложил на аранжировку и первый клип.

"Продаю их и едем с папой в Берлин за BMW. Потому что это была моя мечта с детства. Я сам насобирал, напел и наработал. Она до сих пор у меня. Авто уже служит мне 7 лет"

"Караоке на Майдане" вернулось: что известно

Легендарное талант-шоу в 2026 году вернулось. В апреле начались съемки в Киеве. Проект объявил о возвращении ради благотворительной цели – поддержки реабилитационного центра.

На этот раз Игорь Кондратюк не является ведущим проекта, но вместо этого он стал креативным продюсером. Кондартюка заменил рэпер ХАС. который также имеет опыт работы на телевидении.