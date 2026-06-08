Чернявский рассказал, что его отпуск закончился. Мужчина обратился к судьям с просьбой отпустить его, чтобы продолжить службу в Вооруженных Силах Украины, пишет 24 Канал.

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Судьи проекта собирались выгнать другого участника – Игоря Зарудного. Однако Вячеслав Чернявский заявил, что хочет покинуть "МастерШеф", чтобы вернуться на службу, и попросил дать сопернику второй шанс.

Вячеслав, мы не можем вас задерживать. Мы прекрасно понимаем, что служба ждет вас. Для нас и так большая честь, что вы приняли участие в нашем проекте. Поэтому вы будете единственным участником в истории "МастерШеф", который покинет кухню со своим именным фартуком,

– сказал Эктор Хименес-Браво.

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Шеф-повар поблагодарил военного за участие в реалити-шоу и за службу, а Ольга Мартыновская завязала ему именной фартук. Своим поступком Вячеслав довел судей и участников до слез.

Я очень благодарен вам. Я очень внимательно слушал каждое ваше слово. Я буду использовать те навыки и знания, которые я получил здесь. Хочу попросить вас, уважаемые судьи, приглашать военных для участия в вашей передаче в виде реабилитации, потому что ни одно медицинское учреждение не может предоставить тех эмоций,

– отметил Чернявский в прощальной речи.

Военный признался, что "МастерШеф" вернул его в детство и юношеские времена. Мужчина родом из города Токмак Запорожской области, который оккупировала Россия, а его семья за рубежом.

Рядом со мной ребята, которые имеют свои дома, имеют родных, близких, которые звонят каждый день при возможности, которые общаются, которые имеют определенные планы на будущее. А у меня все в тумане,

– добавил он.

На прощание Вячеслав зачитал стихотворение Лины Костенко "Крылья".

Все рыдали. Как не плакать за воином, который своими руками защищает нас всех и позволяет быть здесь, осуществлять свои мечты,

– отметил другой участник проекта, Никита Сновида.

Кто такой Вячеслав Чернявский?

Вячеслав Чернявский – военнослужащий Вооруженных Сил Украины, главный сержант взвода. Он посвятил службе много лет, поэтому знает, что такое ответственность, дисциплина и выдержка.

Мужчина ценит честь и доброту. Он признавался, что хочет избавиться от неуверенности и застенчивости, а также быть более настойчивым в достижении своих целей.

На сайте СТБ отмечается, что кулинария для Чернявского – "это возможность открыть другую сторону себя и выйти за пределы привычной среды".