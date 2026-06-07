Эту публикацию активно начали обсуждать в сети. Ольгу даже критиковали. Она отреагировала на хейт в инстаграме.

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Мартыновская опубликовала ответ критикам в инстаграм-сторис и рассказала, как ей удалось улучшить внешность, сохранив при этом естественный и гармоничный вид.

В Threads не сижу и не обращаю внимания на мизерных комментаторов... Если коротко – два года процедур, ни одной операции не было. Уход, питание. Если бы еще стресса не было,

– написала шеф-повар.

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Ольга Мартыновская ответила хейтерам, которые критиковали ее внешность / Скриншот из инстаграм-сторис

Какие процедуры делала Ольга Мартыновская?

После волны обсуждений врач-косметолог, которая работала с Мартыновской, рассказала, какие именно процедуры помогли достичь такого результата.

По ее словам, речь идет не о пластической операции, а о комплексном косметологическом плане, который реализовывали в течение двух лет.

Процедуры подбирали индивидуально с учетом анатомии лица, состояния кожи и образа жизни пациентки.

Среди них: биоревитализация, SMAS-лифтинг, RF-лифтинг в сочетании с экзосомами, инъекции полимолочной кислоты, деликатное увеличение губ и ботулинотерапия.