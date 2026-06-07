Цю публікацію активно почали обговорювати в мережі. Ольгу навіть критикували. Вона відреагувала на хейт в інстаграмі.

Вас також може зацікавити Цілуй свого хрича вдома сама, – Єфросиніна пожартувала про скандал навколо чоловіка Полякової

Мартиновська опублікувала відповідь критикам в інстаграм-сторіс та розповіла, як їй вдалося покращити зовнішність, зберігши при цьому природний і гармонійний вигляд.

В Threads не сиджу і не зважаю на мізерних коментаторів... Якщо коротко – два роки процедур, жодної операції не було. Догляд, харчування. Якби ще стресу не було,

– написала шеф-кухарка.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Ольга Мартиновська відповіла хейтерам, які критикували її зовнішність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Які процедури робила Ольга Мартиновська?

Після хвилі обговорень лікарка-косметологиня, яка працювала з Мартиновською, розповіла, які саме процедури допомогли досягти такого результату.

За її словами, йдеться не про пластичну операцію, а про комплексний косметологічний план, який реалізовували протягом двох років.

Процедури підбирали індивідуально з урахуванням анатомії обличчя, стану шкіри та способу життя пацієнтки.

Серед них: біоревіталізація, SMAS-ліфтинг, RF-ліфтинг у поєднанні з екзосомами, ін]єкції полімолочної кислоти, делікатне збільшення губ та ботулінотерапія.