Народний артист назвав ім'я співачки, кар'єру якої ледь не зруйнувала Софія Ротару

Поет-пісняр Вадим Крищенко розповів, яка насправді у житті Софія Ротару. Виявляється, співачка конкурувала з іншою колегою.

Народний артист України Вадим Крищенко розповів, що Софія Ротару у житті є не такою, як здається. Здавалося, що артистка хоче зруйнувати кар'єру своєї колеги Лілії Сандулеси, пише Show 24 з посиланням на "Главком".

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Вадим Крищенко розповів про випадок, коли Софія Ротару захотіла співати "Білі нарциси" попри те, що пісню вже виконувала Сандулеса.

Софія Михайлівна дуже жорстка. І в житті вона не така приємна, як на сцені. Ми з Геннадієм Татарченком (автор музики, – Show 24) сказали Софії, що "Білі нарциси" виконувала Лілія Сандулеса. Ротару відповіла: “Мені байдуже, хто там виконував. Я її беру. І все,

– пригадав поет-пісняр.

Лілія Сандулеса – "Білі нарциси": слухайте онлайн

Ще один показовий випадок стався на одному з конкурсів. Цікаво, що артистки є землячками, але це не повпливало на ставлення Ротару до колеги.

"На якомусь конкурсі, де Ротару була в журі, Ліля підійшла до неї й звернулася: "Софіє, ми ж земляки, підтримай мене". Потім Лілі переказали, що Соня замість підтримки поставила іншим членам журі ультиматум: "Якщо ви її пропустите, тоді я не хочу з вами працювати". Я не розумію, чому було таке ставлення", – висловився Вадим Крищенко.

Раніше режисер Семен Горов прокоментував мовчазну позицію Софії Ротару щодо війни Росії проти України. На його думку, співачка є радянською людиною, тому від неї не варто вимагати публічних заяв.