Українці часто критикують Ротару через її мовчання щодо російсько-української війни. В інтерв'ю для проєкту "Наодинці" Горов став на захист співачки, пише 24 Канал. Він, зокрема, вважає, що варто зважати на її вік.

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Це нам, більш молодим людям, вже легше оцінювати. Я, наприклад, дивився якось ютуб-канали: сидять дівчата і розмовляють про Радянський Союз, а їм по 20-25 років. Вони народились вже в Україні. Вони народилися в незалежній державі. Вони іншого не знають навіть,

– сказав Семен Горов.

А от Софія Ротару, як зазначив режисер, народилася в іншій державі та в іншому середовищі, тому він не розуміє, чого від неї можна вимагати.

Вона – радянська людина, тобто вона народна артистка України, народна артистка Молдови, народна артистка Росії. І вимагати від неї, щоб вона там щось… По-перше, вона вже дуже літня людина, що там можна від неї вимагати?,

– висловився він.

Семен Горов про Софію Ротару: дивіться відео онлайн

Семен Горов додав, що внесок Софії Ротару в українську музику – значний. Тож, на його думку, за це співачці потрібно дякувати.

Це вже залежить від людини, наскільки вона може чи не може щось сказати, хоче, не хоче, вміє, не вміє. Всі люди різні. Є люди, які зривають все з себе і лізуть на барикади. Є такі люди, супер. А є люди, які не можуть так зробити,

– підкреслив Горов.

Варто зазначити, що зараз достеменно невідомо, де перебуває Софія Ротару: в Україні чи за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення співачка була в Києві. Артистка не дає інтерв'ю, не виступає на сцені, рідко з'являється у соціальних мережах та не висловлюється про війну Росії проти України.