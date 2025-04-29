За кордоном чи в Україні: сестра Софії Ротару повідомила, де насправді перебуває співачка
- Софія Ротару перебуває в Україні, а не в Італії чи США.
- Сестра співачки, Ауріка Ротару, повідомила, що зі здоров'ям Софії Михайлівни все гаразд.
Співачка Ауріка Ротару розповіла про те, де зараз перебуває її сестра, та спростувала численні чутки. Також вона зізналась, як Софія Ротару реагує на війну в Україні.
Відома естрадна артистка Софія Ротару уникає публічності після початку повномасштабного вторгнення Росії. У мережі ходили різні чутки щодо того, де вона живе зараз – в Італії, США чи Україні. Та сестра співачки, Ауріка Ротару, розкрила правду у коментарі ТСН, передає Show 24.
До слова Народний артист назвав ім'я співачки, кар'єру якої ледь не зруйнувала Софія Ротару
За словами Ауріки Ротару, її сестра залишається в Україні. Вона повідомила, що зі здоров'ям артистки все гаразд. Сестра Софії Михайлівни каже, що вона хвилюється через війну.
Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні,
– сказала Ауріка Ротару.
Софія та Ауріка Ротару / Фото з інстаграму Софії Ротару
Зауважимо, що Софія Ротару у жовтні 2024 року натякнула, що перебуває в Києві. Вона показала фото з могили покійного чоловіка, який похований на Байковому кладовищі.
Чому Софія Ротару мовчить про війну
- Софія Ротару лише зрідка у сторіз реагує на масовані обстріли. На думку режисера Семена Горова, від артистки не варто вимагати більшого, оскільки вона "радянська людина".
- Співачка Оксана Білозір теж вважає, що Софія Ротару має право на свою позицію. Українці ж мають бути вдячними артистці за її творчість і розвиток культури.