Відома естрадна артистка Софія Ротару уникає публічності після початку повномасштабного вторгнення Росії. У мережі ходили різні чутки щодо того, де вона живе зараз – в Італії, США чи Україні. Та сестра співачки, Ауріка Ротару, розкрила правду у коментарі ТСН, передає Show 24.
До слова Народний артист назвав ім'я співачки, кар'єру якої ледь не зруйнувала Софія Ротару
За словами Ауріки Ротару, її сестра залишається в Україні. Вона повідомила, що зі здоров'ям артистки все гаразд. Сестра Софії Михайлівни каже, що вона хвилюється через війну.
Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні,
– сказала Ауріка Ротару.
Софія та Ауріка Ротару / Фото з інстаграму Софії Ротару
Зауважимо, що Софія Ротару у жовтні 2024 року натякнула, що перебуває в Києві. Вона показала фото з могили покійного чоловіка, який похований на Байковому кладовищі.
Чому Софія Ротару мовчить про війну
- Софія Ротару лише зрідка у сторіз реагує на масовані обстріли. На думку режисера Семена Горова, від артистки не варто вимагати більшого, оскільки вона "радянська людина".
- Співачка Оксана Білозір теж вважає, що Софія Ротару має право на свою позицію. Українці ж мають бути вдячними артистці за її творчість і розвиток культури.