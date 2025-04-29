Відома естрадна артистка Софія Ротару уникає публічності після початку повномасштабного вторгнення Росії. У мережі ходили різні чутки щодо того, де вона живе зараз – в Італії, США чи Україні. Та сестра співачки, Ауріка Ротару, розкрила правду у коментарі ТСН, передає Show 24.

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За словами Ауріки Ротару, її сестра залишається в Україні. Вона повідомила, що зі здоров'ям артистки все гаразд. Сестра Софії Михайлівни каже, що вона хвилюється через війну.

Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні,

– сказала Ауріка Ротару.



Софія та Ауріка Ротару / Фото з інстаграму Софії Ротару

Зауважимо, що Софія Ротару у жовтні 2024 року натякнула, що перебуває в Києві. Вона показала фото з могили покійного чоловіка, який похований на Байковому кладовищі.

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