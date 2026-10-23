"Пам'ятаю і люблю": Софія Ротару показала архівне фото покійного чоловіка

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять свого чоловіка Анатолія Євдокименка в день річниці його смерті. Зірка поділилася архівним кадром коханого, якого не стало рівно 24 роки тому.

На своїй сторінці в інстаграмі артистка опублікувала портрет чоловіка в молодості. На знімку музикант і керівник ансамблю "Червона рута" позує з кучерявим волоссям до плечей та бакенбардами, стримано усміхаючись прямо в камеру.

Свій допис знаменитість супроводила коротким підписом, який залишила російською мовою.

Пам'ятаю і люблю,

– написала Софія Ротару, додавши емодзі у вигляді червоного серця.

Софія Ротару показала фото покійного чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс sofiarotaru.official

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко пішов із життя 23 жовтня 2002 року – його поховали на столичному Байковому кладовищі. У 2024 році Софія Ротару відвідала могилу коханого та показала фото звідти.

До слова, Анатолій Євдокименко – єдиний чоловік, за якого Софія Ротару виходила заміж. Їхнє весілля відбулося 22 вересня 1968 року, і раніше артистка також ділилася архівним фото з того дня.