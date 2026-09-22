Саме 22 вересня 1968 року юна артистка сказала заповітне "так" своєму коханому. З нагоди пам'ятної річниці Ротару опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі рідкісну чорно-білу світлину. На архівному знімку щасливе подружжя усміхається та підіймає келихи: Софія позує у ніжній весільній сукні з фатою, а Анатолій – у строгому класичному костюмі.

Цікаво, що їхня неймовірна історія кохання почалася ще до першої зустрічі. У далекому 1964 році фото юної Софії прикрасило обкладинку популярного журналу "Україна". Цей примірник випадково потрапив до рук Євдокименка під час проходження військової служби. Музикант був настільки зачарований красою дівчини, що повісив її портрет над своїм армійським ліжком і твердо вирішив відшукати незнайомку після демобілізації.

Софія Ротару зі своїм чоловіком на весіллі / фото з інстаграму

Згодом доля справді звела їх разом. Знайомство швидко переросло в палке кохання, а Євдокименко став для Ротару не лише надійним тилом, але й головним творчим партнером. Саме він створив легендарний ансамбль "Червона рута" та займався режисурою всіх концертних програм своєї дружини. Разом пара прожила понад 34 щасливі роки та виховала єдиного сина Руслана, який пізніше теж долучився до творчої команди матері.

Проте у 2002 році в родину прийшло велике горе. 23 жовтня життя Анатолія Євдокименка обірвалося у віці 60 років через важкий інсульт. Народного артиста поховали на Байковому кладовищі в столиці. Після втрати найріднішої людини Софія Ротару більше ніколи не виходила заміж, зберігаючи вірність своєму єдиному чоловікові до сьогодні.

Софія Ротару, яка уникає публічності з початку повномасштабного вторгнення, останнім часом дедалі частіше тішить шанувальників особистим контентом в інстаграмі. Зокрема, на День Незалежності співачка поділилася затишною світлиною, зробленою у своєму київському будинку.



