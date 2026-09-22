Именно 22 сентября 1968 года юная артистка сказала заветное "да" своему возлюбленному. По случаю памятной годовщины Ротару опубликовала на своей странице в инстаграме редкую черно-белую фотографию. На архивном снимке счастливая супружеская пара улыбается и поднимает бокалы: София позирует в нежном свадебном платье с фатой, а Анатолий – в строгом классическом костюме.

Интересно, что их невероятная история любви началась еще до первой встречи. В далеком 1964 году фотография юной Софии украсила обложку популярного журнала "Украина". Этот экземпляр случайно попал в руки Евдокименко во время прохождения военной службы. Музыкант был настолько очарован красотой девушки, что повесил ее портрет над своей армейской койкой и твердо решил отыскать незнакомку после демобилизации.

София Ротару со своим мужем на свадьбе / фото из инстаграма

Впоследствии судьба действительно свела их вместе. Знакомство быстро переросло в страстную любовь, а Евдокименко стал для Ротару не только надежным тылом, но и главным творческим партнером. Именно он создал легендарный ансамбль "Червона рута" и занимался режиссурой всех концертных программ своей жены. Вместе пара прожила более 34 счастливых лет и воспитала единственного сына Руслана, который позже тоже присоединился к творческой команде матери.

Однако в 2002 году в семью пришло большое горе. 23 октября жизнь Анатолия Евдокименко оборвалась в возрасте 60 лет из-за тяжелого инсульта. Народного артиста похоронили на Байковом кладбище в столице. После потери самого близкого человека София Ротару больше никогда не выходила замуж, оставаясь верной своему единственному мужу до сих пор.

София Ротару, которая избегает публичности с начала полномасштабного вторжения, в последнее время все чаще радует поклонников личным контентом в инстаграме. В частности, в День Независимости певица поделилась уютной фотографией, сделанной в своем киевском доме.