Хайп за будь-яку ціну, – "Міс Україна" вперше про скандал на "Холостяку" та підготовку до суду
- Софія Шамія покинула шоу "Холостяк-14" після звинувачень в романі з одруженим чоловіком.
- Вона готується до суду через поширення неправдивих відомостей про неї, що спричинило серйозні психологічні проблеми, включаючи депресію та панічні атаки.
"Міс Україна-2023" Софію Шамію звинуватили в романі з одруженим чоловіком під час зйомок "Холостяка-14". На тлі цього модель покинула проєкт.
Тепер вона вперше розповіла, що насправді сталося за лаштунками шоу. Дівчина зізналася, через що після "Холостяка" їй довелося звернутися до психотерапевта і приймати антидепресанти, а також чому вона готується до суду. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Шамії.
Не пропустіть Не можу прийняти, – дружина "Дизеля" з Green Grey вперше прокоментувала його раптову смерть
Софія пішла з проєкту у третьому випуску "Холостяка-14". На екранах показали, що це сталося після звинувачень з боку іншої учасниці – косметологиня Оксана заявила, ніби Шамія мала роман із чоловіком її вагітної клієнтки. Проте дівчина заперечила чутки про стосунки з одруженим чоловіком. За словами Софії, такі заяви є абсурдними й суперечать її життєвим принципам.
Очевидним є той факт, що ця "історія" на проєкті повністю вигадана Оксаною Шанюк. Хочу сказати, що такі неправдиві вислови направлені перш за все для отримання "хайпу" за будь-яку ціну. Мені дуже шкода, що телеканал поширив в ефірі такі принизливі та неправдиві вислови щодо мене,
– зазначила модель у своїй заяві.
Вона додала, що справжньою причиною її відходу з шоу став систематичний булінг з боку кількох учасниць, значна частина якого не потрапила в ефір через монтаж.
Моє рішення достроково залишити проєкт не було зумовлене однією конкретною ситуацією. В дитинстві я вже переживала булінг і саме ця схожість ситуацій стала для мене тригером і нагадала, наскільки глибокими можуть бути такі рани,
– заявила Софія.
Після участі в реаліті дівчина зіткнулася з серйозними психологічними проблемами – депресією, безсонням та панічними атаками.
Психотерапевтка призначила мені антидепресанти та інтенсивну терапію, бо емоційно я була спустошена. Те, що мало бути телевізійним досвідом, стало для мене важким випробуванням, яке довело до межі виснаження,
– заявила учасниця "Холостяка".
Софія Шамія також наголосила, що "винні в поширенні неправдивих відомостей щодо неї обов'язково понесуть передбачену законом відповідальність".
Додамо, що дівчина натякала на можливий судовий позов ще після виходу третього епізоду "Холостяка-14". Тоді вона в Threads опублікувала допис, де написала "Зустрінемось в суді".
Що ще Софія розповідала про "Холостяк"?
- Модель обурилася через те, що монтажери створили враження, ніби вона мала наївна дівчина.
- Крім того, за словами Софії, в проєкті занадто багато уваги приділяли її титулу "Міс Україна".
- Вона також зізналася, що за умовами контракту не могла самостійно покинути проєкт. Щоб уникнути юридичних зобов'язань вона заплатила телеканалу.