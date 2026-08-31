"Запам'ятаю назавжди": Соломія Вітвіцька відгуляла baby shower перед народженням малюка

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою та вже приймає вітання. Близькі подруги влаштували для зірки справжній сюрприз, організувавши вечірку на честь її майбутнього сина.

Головними ініціаторками та організаторками цього красивого свята напередодні пологів ведучої стали співачка Світлана Тарабарова та Катерина Орлова. Подруги Вітвіцької продумали кожну деталь свята, щоб подарувати майбутній матусі незабутні емоції. А сама Соломія поспішила похвалитися милими кадрами в інстаграмі.

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

Для стильної фотозони обрали ніжні бірюзово-блакитні відтінки, які ідеально підкреслили тематику вечірки. Локацію прикрасили безліччю повітряних кульок, а головним солодким акцентом став символічний блакитний торт, адже Соломія чекає на хлопчика.

Соломія Вітвіцька на вечірці / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

Сама телеведуча зізналася, що цей день став для неї неймовірним та особливим. Вона щиро подякувала подругам за любов і підтримку в такий важливий період життя.

Baby shower, який я точно запам'ятаю назавжди. Мої дівчата зібралися з різних міст і навіть країн, щоб обійняти нас із малюком, побажати йому найважливішого та просто побути поруч,

– написала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька на вечірці / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької



Соломія Вітвіцька на вечірці / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

Окрім естетичного декору та смаколиків, гості підготували дуже сентиментальний презент. Це спеціальний блокнот, у якому кожна з присутніх залишила теплі побажання для майбутнього малюка.

Світлана та Катерина організували для мене неймовірно теплий день. І тепер у мене є ще й блокнотик із побажаннями для нашого синочка, які він колись обов'язково прочитає,

– зворушила зірка телеекранів.

Зараз Соломія Вітвіцька насолоджується своїми буднями в декреті. Вона активно ділиться з прихильниками в мережі емоціями стосовно першого досвіду материнства в 46 років та готується до найголовнішої зустрічі.