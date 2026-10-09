Вітвіцька замилувала фото з новонародженим сином і відверто розповіла про материнство

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показала нові світлини з новонародженим сином Устимом і поділилася враженнями від перших тижнів материнства.

У дописі в інстаграмі вона розповіла, як родина звикає до нового етапу життя та з якими труднощами стикається.

На опублікованих фото Соломія гуляє з малюком, їздить із ним в автомобілі та проводить час удома. Разом зі світлинами ведуча поділилася думками про те, як поступово звикає до ролі мами.

Я ще вчуся бути мамою. Устим вчиться бути нашим сином. А ми всі троє – знайомимося з цим новим життям,

– написала вона.

Одним із викликів для Соломії стало грудне вигодовування. За словами телеведучої, цей процес виявився цілою наукою, адже потребує часу й терпіння. До того ж безсонні ночі та численні запитання змушують її часом сумніватися, чи все вона робить правильно.

Утім, за цей час Вітвіцька зрозуміла, що не обов'язково одразу знати відповіді на всі запитання. Набагато важливіше бути поруч із дитиною, прислухатися до її потреб і поступово знаходити власний ритм.

Ми ще адаптуємося. І це дуже красивий, трохи хаотичний і неймовірно щасливий процес,

– зазначила телеведуча.

Нагадаємо, 46-річна Соломія Вітвіцька народила сина 26 вересня. Батьком хлопчика є чоловік телеведучої, військовослужбовець Олексій Ситайло.

Тим часом співачка Ірина Федишин лише готується стати мамою. Нещодавно артистка розсекретила стать майбутньої дитини.