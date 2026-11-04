Хочеться зберегти кожну мить, – Вітвіцька показала, як минув її перший місяць з маленьким сином

Наприкінці вересня телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Відтоді минув уже місяць, тож вона вирішила пригадати, яким був їхній із сином перший жовтень разом.

В інстаграмі знаменитість опублікувала добірку сімейних світлин і поділилася враженнями від материнства.

Наш перший місяць разом минув так швидко. Хочеться зберегти кожну мить,

– написала Вітвіцька.

У добірці зібрані різні моменти з їхнього повсякдення: спільні фото з Устимом, прогулянки та поїздки в автомобілі, а також кадри з чоловіком, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, і друзями.

Телеведуча зізналася, що поки не встигає розповісти підписникам про все, що відбувається в її житті. Вона поступово звикає до нового ритму та відкриває для себе материнство.

Втягуюся в процеси та нові усвідомлення – і це все настільки не схоже на все, що я пережила до цього. Попереду ще стільки відкриттів,

– поділилася Соломія.

Тим часом подружжя вже замислюється над хрещенням сина. Раніше Вітвіцька розповідала, що вони з чоловіком навіть мали суперечки щодо того, як організувати цю подію.