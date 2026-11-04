Хочется сохранить каждый миг, – Витвицкая показала, как прошел ее первый месяц с маленьким сыном

В инстаграме знаменитость опубликовала подборку семейных фотографий и поделилась впечатлениями о материнстве.

Adv

популярные видео

Наш первый месяц вместе пролетел так быстро. Хочется сохранить каждый миг– написала Витвицкая.

В подборке собраны различные моменты из их повседневной жизни: совместные фото с Устимом, прогулки и поездки на машине, а также снимки с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом, и друзьями.

Телеведущая призналась, что пока не успевает рассказать подписчикам обо всем, что происходит в ее жизни. Она постепенно привыкает к новому ритму и открывает для себя материнство.

Втягиваюсь в процессы и новые осознания – и это все настолько не похоже на все, что я пережила до этого. Впереди еще столько открытий– поделилась Соломия.

Тем временем супруги уже задумываются о крещении сына. Ранее Витвицкая рассказывала, что у них с мужем даже бывали ссоры по поводу того, как организовать это событие.