Зірки серед нас: Соломія Вітвіцька показала, як зробила пеленальний столик просто в ТРЦ

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка тільки нещодавно стала мамою первістка, показала, як проводить свої будні у ролі матусі. Соломія вже активно виходить з малюком на прогулянки та навіть водить на шопінг.

У своєму інстаграмі 46-річна Вітвіцька, яка зараз знаходиться у процесі адаптації до нового статусу, показала будні материнства. Ведуча вирішила прогулятися у торгівельний центр з маленьким Устимом.

В якийсь момент жінці довелося міняти підгузок маленькому, а у ТЦ не знайшлося кімнати для пеленання. Тоді жінка облаштувала пеленальний столик просто у туалеті молу.

Довелося імпровізований пеленальний столик організувати у вбиральні. Чомусь очікувала, що у ТРЦ, де купа дитячих магазинів – таки буде облаштована кімната матері і дитини,

– зробила підпис під фото Соломія.



Соломія Вітвіцька міняє підгузок у ТРЦ / скрин сториз

Втім, це не засмутило жінку, адже вона змогла швидко зорієнтуватися й змінити підгузок сину. Ось так – зірки серед нас. Одного разу, зайшовши у жіночий туалет одного з ТРЦ, можна побачити таку милу зіркову картину.

Нагадаємо, що історія кохання Соломії з її чоловіком-захисником дуже зворушлива. Вони були знайомі ще до великої війни, але по-справжньому зблизилися вже під час повномасштабного вторгнення на волонтерському фронті – саме тоді між ними спалахнули почуття.



Соломія Вітвіцька з чоловіком Олексієм та новонародженим сином / Фото з інстаграму зірки

Олексій Ситайло зробив коханій пропозицію на День святого Валентина у лютому 2025 року, а вже в червні пара офіційно узаконила стосунки. Згодом у подружжя народився первісток – син Устим з вагою чотири кілограми та зростом 58 сантиметрів. Для Соломії це перша дитина, яку вона чекала із нетерпінням.

Інша українська зірка тільки в очікуванні дитини. Акторка Катерина Тишкевич нещодавно зізналася, скільки кілограмів набрала за вагітність.