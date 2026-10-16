В своем инстаграме 46-летняя Витвицкая, которая сейчас находится в процессе адаптации к новому статусу, показала будни материнства. Ведущая решила прогуляться в торговый центр с маленьким Устимом.

В какой-то момент женщине пришлось менять подгузник малышу, а в ТЦ не нашлось комнаты для пеленания. Тогда женщина устроила пеленальный столик прямо в туалете торгового центра.

Пришлось импровизировать пеленальный столик организовать в туалете. Почему-то ожидала, что в ТРЦ, где масса детских магазинов, все-таки будет оборудована комната матери и ребенка,

– подписала фото Соломия.



Соломия Витвицкая меняет подгузник в ТРЦ / скриншот из сторис

Впрочем, это не огорчило женщину, ведь она смогла быстро сориентироваться и сменить подгузник сыну. Вот так – звезды среди нас. Однажды, зайдя в женский туалет одного из ТРЦ, можно увидеть такую милую звездную картину.

Напомним, что история любви Соломии с ее мужем-защитником очень трогательная. Они были знакомы еще до большой войны, но по-настоящему сблизились уже во время полномасштабного вторжения на волонтерском фронте – именно тогда между ними вспыхнули чувства.



Соломия Витвицкая с мужем Алексеем и новорожденным сыном / Фото из инстаграма звезды

Алексей Ситайло сделал любимой предложение в День святого Валентина в феврале 2025 года, а уже в июне пара официально узаконила отношения. Впоследствии у супругов родился первенец – сын Устим весом четыре килограмма и ростом 58 сантиметров. Для Соломии это первый ребенок, которого она ждала с нетерпением.

Другая украинская звезда только ждет ребенка. Актриса Екатерина Тишкевич недавно призналась, сколько килограммов набрала за время беременности.