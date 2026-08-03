Соломія Вітвіцька здивувала, скільки кілограмів набрала в очікуванні первістка

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка готується вперше стати мамою, поділилася подробицями свого самопочуття. Зірка телеекранів відверто відповіла на запитання прихильників щодо зміни ваги під час вагітності.

Знаменитість активно спілкується зі своєю аудиторією в інстаграмі. Нещодавно вона влаштувала традиційну рубрику "запитання-відповідь" у сторіз, де фоловери звернули увагу на її фігуру. Деяким користувачам здалося, що майбутня мама навіть схудла, тому вони поцікавилися реальними цифрами на вагах.

Вітвіцька спростувала припущення про втрату ваги, проте зазначила, що погладшала зовсім небагато – лише на 3-4 кілограми. Ведуча також розповіла про свій фізичний стан на різних термінах. За її словами, у перші місяці апетит зникав через сильний токсикоз, а зараз харчуватися заважає періодична печія та швидке настання відчуття ситості.

До речі, не схудла, але набрала наразі не багато – близько 3-4 кг. Але лікарі, кажуть, що якщо були запаси до вагітності, то можна взагалі нічого не набрати. Спочатку був токсикоз і не особливо хотілося їсти, а зараз іноді печія та відчуття ситості – тож, теж не особливо хочеться їсти,

– розповіла телеведуча.

Соломія Вітвіцька / фото з інстаграму

Нагадаємо, 46-річна Соломія Вітвіцька чекає на народження свого первістка. Обранцем телеведучої став військовослужбовець Збройних сил України Олексій Ситайло. Навесні зірка розсекретила стать майбутньої дитини – пара чекає на хлопчика. Цю новину знаменитість дізналася в колі колег, влаштувавши камерне гендер-паті з тортом.

Соломія Вітвіцька продовжує відверто розповідати про свою вагітність. Телеведуча вже зізналася, де саме планує народжувати, та поділилася планами щодо майбутнього хрещення малюка.