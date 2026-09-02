"Вже майже": Соломія Вітвіцька показалася у лікарні й розповіла про початок особливого періоду
Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вже зовсім близька до довгоочікуваної появи дитини на світ. Зірка перебуває на останніх термінах вагітності, має чудовий вигляд та активно ділиться з підписниками подробицями особливого періоду.
Нещодавно ведуча влаштувала затишне свято baby shower, зібравши найближчих подруг та рідних, аби разом поділити радість майбутнього материнства. А вже майже одразу після святкування Соломія вийшла на зв'язок із підписниками у своєму інстаграмі безпосередньо з лікарні.
Ведуча опублікувала коротке відео з коридору клініки, чекаючи на плановий прийом. Зірка з гумором зазначила, що попереду йде особливий період, коли оточення почне буквально засипати її запитаннями про пологи.
Черговий візит до лікаря. Бо вже майже-майже, і треба вже бути готовими. Ну й наближається той період, коли вже всі мене питатимуть: "Коли-коли, чи не народила ще?". Тож готуємося,
– поділилася емоціями телеведуча.
Соломія Вітвіцька у лікарні / скрин відео
Окрім підготовки до самої появи хлопчика, подружжя вже зараз подбало про його майбутнє здоров'я. Вітвіцька розповіла у своєму профілі, що разом із чоловіком вони ухвалили важливе для них рішення – зберегти пуповинну кров, плаценту та саму пуповину під час пологів.
За словами ведучої, це своєрідна біологічна страховка для дитини. Вона пояснила, що сучасні технології стрімко розвиваються й уже активно застосовуються в медицині, зокрема під час відновлення після важких травм чи у разі складних діагнозів.
Соломія Вітвіцька чекає на первістка / фото з інстаграму
Зазначимо, що шлях до материнства Соломії часто супроводжувався підвищеною увагою публіки та різноманітними здогадками. Зокрема, у мережі ширилися чутки про сурогатне материнство. На це Соломія Вітвіцька вирішила відреагувати й розповісти, як все було насправді.