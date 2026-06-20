46-річна телеведуча Соломія Вітвіцька вдруге вийшла заміж

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вийшла заміж за військовослужбовця Олексія Ситайла.

Пара офіційно стала подружжям 20 червня. Про це Соломія повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Вітвіцька показала відео з церемонії. Наречений був у військовій формі, а вона – у білій вишитій сукні. Волосся телеведучої заплели у косу й вклали навколо голови, як традиційний вінок. Зачіску прикрасили кремово-золотистою стрічкою. В руках Вітвіцька тримала невеликий букет ніжно-рожевих троянд.

Це другий шлюб для Соломії Вітвіцької. До цього вона була заміжня за режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим. Пара прожила у шлюбі 8 років. У 2021 році стало відомо про їхнє розлучення.

Історія кохання Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло знали одне одного ще до повномасштабної війни, але майже не спілкувалися – лише іноді бачилися на святах у спільних друзів.

Олексій раніше працював головою районного суду в Сумській області, а зараз служить у ЗСУ.

Після початку великої війни Соломія зайнялася волонтерством, тож чоловік час від часу звертався до неї по допомогу для свого підрозділу. Так вони почали більше спілкуватися, і згодом вступили в стосунки.

У лютому 2025 року Олексій освідчився Соломії в Карпатах, а у квітні 2026 року стало відомо, що пара чекає на дитину.