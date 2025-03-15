Відома співачка шокувала, як ледь не стала жертвою зґвалтування: "Діставали з машини зброю"

Українська співачка Даша Суворова поділилася шокуючою історією про випадок, коли вона ледь не стала жертвою зґвалтування. Інцидент трапився під час її гастролей.

Про це виконавиця розповіла в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання УНІАН.

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Одного разу я приїхала грати концерт, і мене запросили в один великий будинок, де я мала жити. Як тільки двері за мною зачинились, прибиральниця поглянула на мене стурбованими очима і прошепотіла: "Біжи",

– пригадала Даша.

Водночас співачка не змогла самостійно покинути дім, бо він був замкнений, а навколо чергувала велика кількість охорони.

Власники будинку мені повідомили, що готується груповий с*кс, в якому я повинна брати участь. Було багато насилля і людської жорстокості у той день,

– зізналася Суворова.

Утім, завдяки своїй сміливості виконавиці вдалося уникнути насильства.

Вони планували йти у сауну, а я сказала, що у них є лише година, аби відвезти мене додому. Ґвалтівники, як собаки, їм цікаво, поки вони відчувають адреналін. В той день вони навіть діставали з машини зброю, але я розуміла, що треба бути сміливою і йти до кінця, як би страшно не було. Це була одна з найстрашніших ситуацій у моєму житті,

– зазначила співачка.

Варто зазначити, що Даша Суворова не єдина представниця українського шоубізнесу, яка відкрито заговорила про проблему сексуальних домагань. Раніше стало відомо, що Маша Єфросиніна зазнала домагань від режисера, коли їй було 18 років.