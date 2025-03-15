Об этом исполнительница рассказала в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание УНИАН.

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Однажды я приехала играть концерт, и меня пригласили в один большой дом, где я должна была жить. Как только дверь за мной закрылась, уборщица посмотрела на меня обеспокоенными глазами и прошептала: "Беги",

– вспомнила Даша.

В то же время певица не смогла самостоятельно покинуть дом, потому что он был заперт, а вокруг дежурило большое количество охраны.

Владельцы дома мне сообщили, что готовится групповой с*кс, в котором я должна участвовать. Было много насилия и человеческой жестокости в тот день,

– призналась Суворова.

Однако благодаря смелости исполнительнице удалось избежать насилия.

Они планировали идти в сауну, а я сказала, что у них есть только час, чтобы отвезти меня домой. Насильники, как собаки, им интересно, пока они чувствуют адреналин. В тот день они даже доставали из машины оружие, но я понимала, что надо быть смелой и идти до конца, как бы страшно не было. Это была одна из самых страшных ситуаций в моей жизни,

– отметила певица.

Стоит отметить, что Даша Суворова не единственная представительница украинского шоу-бизнеса, которая открыто заговорила о проблеме сексуальных домогательств. Ранее стало известно, что Маша Ефросинина подверглась домогательствам от режиссера, когда ей было 18 лет.