Ніяких обмежень між нами немає, – відомий співак заінтригував заявою про стосунки з Тіною Кароль
- Shumei розповів про співпрацю з Тіною Кароль та їхні стосунки.
- Олег зазначив, що між ним і співачкою немає обмежень у спілкуванні.
Тіна Кароль і Олег Шумей, більш відомий як Shumei, випустили дві спільні пісні та разом давали концерти. Також Тіна одного разу зробила йому неочікуваний сюрприз.
Олег в новому інтерв'ю детально розповів про те, що саме їх пов'язує з Тіною. Він зізнався, чи комфортно їм співпрацювати та пригадав свою реакцію на сюрприз від співачки. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
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Так, Shumei поділився, що йому комфортно і приємно працювалося з Тіною Кароль.
Вона немов живе в музиці. Цікаво спостерігати, як вона її відчуває, чує. Може зайти в студію і сходу, без додаткових репетицій, записати дуже якісний трек,
– зазначив артист.
За словами Олега, у них з Кароль хороші стосунки, однак назвати їх близьким було б перебільшенням.
Я намагаюся не турбувати, бо вона людина зайнята. У неї свої справи, в мене – свої. Але якщо потребую поради, то можу написати. Ніяких обмежень у спілкуванні, як мені здається, між нами немає. Проте це не означає, що я кожен день їй щось пишу чи відправляю,
– зазначив співак.
Він також розповів про те, як Тіна Кароль влаштувала йому сюрприз на концерті у Львові. Фани припускали, що це було сплановано, але Олег зізнався, що справді не знав, що Тіна приїде.
Це був маленький концерт, де я аж ніяк не очікував побачити Тіну в глядацькій залі,
– поділився виконавець.
Зауважимо, нещодавно Тіна Кароль зізналась, чи готова до нових стосунків.