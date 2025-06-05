Ніяких обмежень між нами немає, – відомий співак заінтригував заявою про стосунки з Тіною Кароль

Тіна Кароль і Олег Шумей, більш відомий як Shumei, випустили дві спільні пісні та разом давали концерти. Також Тіна одного разу зробила йому неочікуваний сюрприз.

Олег в новому інтерв'ю детально розповів про те, що саме їх пов'язує з Тіною. Він зізнався, чи комфортно їм співпрацювати та пригадав свою реакцію на сюрприз від співачки. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Так, Shumei поділився, що йому комфортно і приємно працювалося з Тіною Кароль.

Вона немов живе в музиці. Цікаво спостерігати, як вона її відчуває, чує. Може зайти в студію і сходу, без додаткових репетицій, записати дуже якісний трек,

– зазначив артист.

За словами Олега, у них з Кароль хороші стосунки, однак назвати їх близьким було б перебільшенням.

Я намагаюся не турбувати, бо вона людина зайнята. У неї свої справи, в мене – свої. Але якщо потребую поради, то можу написати. Ніяких обмежень у спілкуванні, як мені здається, між нами немає. Проте це не означає, що я кожен день їй щось пишу чи відправляю,

– зазначив співак.

Він також розповів про те, як Тіна Кароль влаштувала йому сюрприз на концерті у Львові. Фани припускали, що це було сплановано, але Олег зізнався, що справді не знав, що Тіна приїде.

Це був маленький концерт, де я аж ніяк не очікував побачити Тіну в глядацькій залі,

– поділився виконавець.

Зауважимо, нещодавно Тіна Кароль зізналась, чи готова до нових стосунків.



