Думав, що це кінець, – відомий український співак розповів, як ледь не помер від зупинки серця

Відомий український музикант, лідер гурту "Цвіт кульбаби" Василь Марущак, поділився своєю історією боротьби за життя після важкої хвороби. У соціальних мережах він розповів про переломний рік у житті.

Як виявилося, у січні 2024 року музикант переніс кілька випадків втрати свідомості, один із яких стався просто посеред вулиці. Як наслідок, йому довелося перенести складну операцію. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Василя Марущака.

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2024 міг би стати для мене кінцевою зупинкою життя, але у Бога напевно інші плани щодо мене. Отож, рік після операції, яку мені зробили у США по зупинці серця. Це був жахливий час у моєму житті, я не буду описувати деталей та подробиць, лише хочу висловити вдячність американським лікарям, а особливо інституту кардіології у передмісті Чикаго та лікарю Моен Салім, який знайшов причину мого 4-го разу знепритомнення, яке відбувалося протягом січня 2024 серед вулиці, і це за декілька днів до благодійного концерту. Зі словами, що п'ятий раз серце може не завестись і може бути пізно, на роздуми, в принципі, часу багато не було, та й варіантів інших не залишалось, як погоджуватись та довіритись лягти на операційний стіл,

– поділився артист.

Після хірургічного втручання перший час Василю, як він зізнався в соцмережах, було важко як фізично, морально, так і психологічно. Лікарі рекомендували виконавцю утриматися від виступів, проте, як згодом виявилось, саме це стало для нього найкращою реабілітацією.

Найбільше питання стояло щодо продовження своєї концертної діяльності. Чесно кажучи, думав, що це кінець… Після операції, яку зробили мені 18 січня, зʼявилася пропозиція виступити у лютому з концертом в одному з нічних клубів Чикаго. Прийняти рішення було важко, але, знаючи, що я під контролем у кардіологів, які спостерігають за моїм станом день і ніч, все ж погодився виступити, взявши відповідальність та всі можливі наслідки на себе,

– зізнався Марущак.

Під час концерту співак почуваюся як "риба у воді", забувши про всі свої заборони, електроди у серці та проблеми.

Сьогодні Василь продовжує писати музику, виступати з концертами й допомагати Збройним силам України: "Дякую, що поруч є ті люди, які надихають, дають сили та впевненості, щоб продовжувати творити, писати нові пісні та робити щасливими людей на концертах, і максимально допомагати ЗСУ для швидкої нашої перемоги".