Стало відомо, коли відбудеться прем'єра "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком
- Прем'єра 14 сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ о 19:00.
- Анонс проєкту обіцяє романтичні пригоди з пристрастю та шаленими вчинками.
Телеканал СТБ повідомив, коли відбудеться прем'єра 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Проєкт вийде на екрани вже цієї осені.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм "Холостяка".
Прем'єра 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ. Початок традиційно о 19:00. Команда проєкту опублікувала анонс з головним героєм – Тарасом Цимбалюком.
Цієї осені на СТБ відчуй кохання, немов у кіно: з шаленими вчинками, жагою та пристрастю,
– йдеться в анонсі.
Анонс 14 сезону "Холостяка" / відео з інстаграму проєкту
14 сезону проєкту "Холостяк": головне
Нагадаємо, у квітні телеканал СТБ оголосив, що головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк" став актор Тарас Цимбалюк. Він відомий за серіалами "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", а також за фільмами "Коли ти вийдеш заміж?", "Конотопська відьма", "Чорний ворон" та іншими.
Цимбалюк пояснював, що вирішив взяти участь у шоу, адже це новий телевізійний досвід і виклик для нього. Крім того, актор вірить, що зможе зустріти людину, яка "по-новому вплине на його особисте життя".
Зйомки стартували у червні. Першу вечірку знімали 30 годин.