Телеканал СТБ повідомив, коли відбудеться прем'єра 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Проєкт вийде на екрани вже цієї осені.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм "Холостяка".

Прем'єра 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ. Початок традиційно о 19:00. Команда проєкту опублікувала анонс з головним героєм – Тарасом Цимбалюком.

Цієї осені на СТБ відчуй кохання, немов у кіно: з шаленими вчинками, жагою та пристрастю,

– йдеться в анонсі.

Анонс 14 сезону "Холостяка" / відео з інстаграму проєкту

14 сезону проєкту "Холостяк": головне