10 вересня, 17:45
Стало відомо, коли відбудеться прем'єра "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком

Марія Примич
Основні тези
  • Прем'єра 14 сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ о 19:00.
  • Анонс проєкту обіцяє романтичні пригоди з пристрастю та шаленими вчинками.

Телеканал СТБ повідомив, коли відбудеться прем'єра 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Проєкт вийде на екрани вже цієї осені.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм "Холостяка".

Прем'єра 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ. Початок традиційно о 19:00. Команда проєкту опублікувала анонс з головним героєм – Тарасом Цимбалюком. 

Цієї осені на СТБ відчуй кохання, немов у кіно: з шаленими вчинками, жагою та пристрастю, 
– йдеться в анонсі. 

Анонс 14 сезону "Холостяка" / відео з інстаграму проєкту

14 сезону проєкту "Холостяк": головне

  • Нагадаємо, у квітні телеканал СТБ оголосив, що головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк" став актор Тарас Цимбалюк. Він відомий за серіалами "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", а також за фільмами "Коли ти вийдеш заміж?", "Конотопська відьма", "Чорний ворон" та іншими.

  • Цимбалюк пояснював, що вирішив взяти участь у шоу, адже це новий телевізійний досвід і виклик для нього. Крім того, актор вірить, що зможе зустріти людину, яка "по-новому вплине на його особисте життя".

  • Зйомки стартували у червні. Першу вечірку знімали 30 годин.