Телеканал СТБ сообщил, когда состоится премьера 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Проект выйдет на экраны уже этой осенью.

Премьера 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" состоится 17 октября на телеканале СТБ. Начало традиционно в 19.00. Команда проекта опубликовала анонс с главным героем – Тарасом Цымбалюком.

Этой осенью на СТБ почувствуй любовь, словно в кино: с безумными поступками, жаждой и страстью,

– говорится в анонсе.

Анонс 14 сезона "Холостяка" / видео из инстаграма проекта