Пішов з життя заслужений артист України Станіслав Колокольніков

У четвер, 30 січня, на 64-му році життя помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков. Останні роки актор боровся з важкою хворобою.

Про це у фейсбуці повідомив Київський академічний театр "Колесо", передає 24 Канал. У колективі зазначили, що це непоправна втрата для них.

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Станіслав Колокольніков народився 16 листопада 1961 року в Києві. Освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, спеціальність – актор драматичного театру і кіно.

Заслужений артист України працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, в "Драм-Антре", в Київському драматичному театрі "Браво" та в театрі "Магія".

Станіслав Колокольніков / Фото з фейсбуку театру "Колесо"

З 1993 року Колокольніков був провідним майстром сцени Київського академічного театру "Колесо". Там він зіграв 30 ролей, зокрема в п'єсах Панаса Саксаганського, Агати Крісті, Олени Пчілки, Ярослава Стельмаха, Педро Кальдерона де Ла Барка, Миколи Куліша, Жана-Батіста Мольєра та багатьох інших.

Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру,

– написали у театрі "Колесо".

Пішов з життя Станіслав Колокольніков / Скриншот з фейсбуку театру "Колесо"

На офіційному сайті театру "Колесо" написали, що прощання зі Станіславом Колокольніковим відбудеться у понеділок, 3 лютого, о 12:00 в Київському крематорії. Прийти можуть всі охочі, повідомили рідні та близькі актора.